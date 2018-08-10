Lokomotiva Zagreb - Rudes sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Lokomotiva Zagreb, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rudes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 4 puanlı Lokomotiva Zagreb 3. sırada bulunuyor, Rudes 1 puana sahip ve 6. sırada. Lokomotiva Zagreb son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Rudes son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Lokomotiva Zagreb kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Rudes kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lokomotiva Zagreb önceki hafta Cibalia Vinkovci mücadelesinde 2-1 kazandı.

Rudes ise Istra 1961 Pula maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lokomotiva Zagreb, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Rudes, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rudes 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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