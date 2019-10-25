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Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca'ya 5 gün parlamentonun çalışmalarına katılamama cezası verildi

Türk lokumu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca ceza aldı.

 

AP Başkanı David Sassoli yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İtalyan Ciocca'nın dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen oturumda Türk milletvekilleri tarafından kendisine hediye edilen lokum kutusunu yerle fırlatmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

"Kabul edilemez ve agresif bir davranış. Arkadaşlarına ve kurumumuza saygısızlık etti. Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştüm. Bundan sonra parlamentomuzun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek hiçbir davranışı tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Sassoli, Ciocca'ya 5 gün süreyle AP'nin tüm aktivitelerine katılmama cezası verdiğini belirtti.

Sassoli, 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu cezanın Ciocca'ya bildirildiğini söyledi.

Ciocca, dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatmıştı. Türk milletvekilleri geçen ay AP milletvekillerine lokum hediye etmişti.

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