Lokumcular, AA'nın

AA

Kentteki bir lokum atölyesinde çalışan lokumcular, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çalışanlardan Erhan Sandıkçıoğlu, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Juancho Torres'in çektiği "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Sporda, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun, "Hamilton'un Zaferi" fotoğrafını seçti.

Lokumcuların haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Sandıkçıoğlu, "Seçim yapmakta epey zorlandık. Güzel farkındalık oluşturmuşlar. Herkesin emeğine sağlık." dedi.