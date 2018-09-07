Lommel United - Oud-Heverlee-L düellosu

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Lommel United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Oud-Heverlee-L takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Lommel United 8 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Oud-Heverlee-L 5 puanda ve 5. sırada. Lommel United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Oud-Heverlee-L son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Lommel United kazanır 2.50, berabere biter 3.00, Oud-Heverlee-L kazanır 2.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lommel United önceki hafta Oud-Heverlee-L mücadelesinde 1-0 yenildi.

Oud-Heverlee-L ise Lommel United karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Lommel United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lommel United, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Oud-Heverlee-L, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Oud-Heverlee-L, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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