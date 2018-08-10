Lommel United - Tubize düellosu

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Lommel United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Tubize takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Lommel United 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Tubize 1 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Lommel United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tubize, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Lommel United galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.75, Tubize galibiyet oranı 2.75. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lommel United son haftadaki Oud-Heverlee-L müsabasında 1-0 yenildi.

Tubize, Cercle Brugge karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Lommel United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

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