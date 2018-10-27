Lommel United - Westerlo maçı rakamları

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Lommel United ile Westerlo, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 18 puanlı Lommel United 2. sırada bulunuyor, Westerlo 13 puana sahip ve 5. sırada. Lommel United, son 2 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Westerlo, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Lommel United kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Westerlo kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Lommel United son hafta oynanan Westerlo maçında 0-2 yenildi.

Westerlo ise Lommel United karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Lommel United, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Westerlo, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Westerlo 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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