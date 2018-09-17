Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan 'İkinci Brexit referandumu yapılsın' çağrısı
İngiltere'de hükümetin AB'den ayrılma 'Brexit' sürecini iyi yönetemediğini savunan muhalif İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, halka AB'de kalmak için yeni bir şans tanınması gerektiğini yazdı.
17.09.2018 - 09:17 | Güncelleme:
İngiltere'de muhalif İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecini (Brexit) iyi yönetemediği eleştirisinde bulunup ikinci bir referandum düzenlenmesi çağrısı yaptı.
İngiltere'nin altı ay içinde AB'den çıkması bekleniyor ancak Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakâr Parti hükümeti henüz Brüksel'le bir anlaşmaya varamadı.
The Observer gazetesi için yazdığı makalede Khan, İngiltere ekonomisi, iş piyasası ve ulusal sağlık sistemi için kötü sonuçlar doğurabilecek olası bir Brexit anlaşmasını reddedebilmek için halka bir şans daha tanınması gerektiğini söyledi.
Müzakereler için çok az zaman kaldığını ifade eden Khan, artık İngiltere için 'kötü bir anlaşma yapılma' ihtimali ile 'hiçbir anlaşmaya varılamama' ihtimalinin kaldığını ve anlaşmasız ayrılık sürecinin de ülke için kötü olacağını savundu.
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Khan, "Her ikisi de oldukça riskli, Theresa May'in İngiltere ekonomisi ve halkın geçimiyle kumar oynama yetkisi olduğuna inanmıyorum" dedi.
İkinci bir referandum çağrısı yapmayı daha önce aklından geçirmediğini dile getiren Khan, 'hükümetin bu süreçteki performansının, yaşam standartlarına ve istihdama tehdit oluşturması nedeniyle, halka AB'de kalmak için bir şans daha tanımaktan başka alternatif göremediğini' yazdı.
Khan'ın makalesinde şu ifadeler de yer aldı:
"Halk oylarını, daha fazla yoksullaşmak, işlerin kötüye gitmesi, ulusal sağlık sisteminde personel eksikliği yaşanması, polisin sivil itaatsizliğe karşı hazırlık yaptığını görmek veya terörle mücadelede AB ile işbirliğini riske atarak ulusal güvenliğimizden taviz vermek için, AB'den çıkmaya vermedi."
İşçi Partisi'nin önde gelen siyasetçilerinden olan Londra Belediye Başkanı Khan'ın Brexit'in yeniden referanduma götürülmesi çağrısının gelecek hafta Liverpool'da düzenlenecek İşçi Partisi yıllık kongresinde de gündeme gelmesi bekleniyor.
The Observer gazetesi, Khan'ın çağrısıyla parti lideri Jeremy Corbyn'in de yeni bir referanduma destek vermesi için üzerindeki baskının arttığını yazıyor.
Brexit karşıtı ve yeni bir referandum destekçisi 100'den fazla dilekçe İşçi Partisi'nin yönetimindeki seçim bölgelerindeki parti yetkililerine iletildi. Bu taleplerin, partinin yakın tarihinde, yalnızca tek bir mesele için yapılan en yoğun kampanya olduğu düşünülüyor.
Başbakan Theresa May ise ay başında The Sunday Telegraph gazetesine yazdığı makalede, hükümetin yeni bir oylamaya destek vermeyeceğini söylemişti.
May, "Bu soruyu tekrar tekrar sormak, demokrasimize ve bize duyulan güvene büyük bir ihanet olur" demişti.
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan 'İkinci Brexit referandumu yapılsın' çağrısı/londra-belediye-baskani-sadiq-khan-dan-ikinci-brexit-referandumu-yapilsin-cagrisi-21445512144551
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