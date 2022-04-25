Londra'da bıçaklı saldırı: 4 ölü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiliz polisi, pazartesi günü Londra'nın güneyindeki bir evde bıçaklanarak öldürülmüş dört kişinin bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Yetkililer, sabah saatlerinde ihbar üzerine bölgeye çağrıldıklarını, evde bulunan üçü kadın dört kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

KİMLİKLER AÇIKLANMADI

Associated Press'in aktardığına göre bir kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, kurbanların ve zanlının birbirini tanıdığını açıkladı.

Polis, kurbanların aileleriyle temas halinde olduklarını ve henüz kimliklerinin açıklanmayacağını söyledi.