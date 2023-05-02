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Londra'da binlerce öğretmen maaş artışı talebiyle Başbakanlığa yürüdü

Ulusal Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Kevin Courtney, "Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız. Ne kadar sürer bilmiyorum ama yapacağız" dedi.

Londra'da binlerce öğretmen maaş artışı talebiyle Başbakanlığa yürüdü
AA

İngiltere ve Galler'de öğretmenler hükümetle süregelen maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle greve giderken, Londra'da binlerce öğretmen Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Londra'daki Thames Nehri kıyısında bir araya gelen öğretmenler, Ulusal Eğitim Sendikasının düzenlediği yürüyüşle önce Eğitim Bakanlığının önünde ardından da Downing Sokağı karşısında eylem yaptı.

"Maaşlar yüksek değil, (Başbakan) Rishi Sunak yalan söylüyor", "İstediği tek şey maaş artışı" sloganları atan binlerce öğretmen, "Yeni krala değil yeni maaş zammına ihtiyacımız var" ve "Hadi Gill (Eğitim Bakanı Gillian Keegan) faturayı öde" pankartları taşıdı.

Maaş zammı dışında öğretmen eksiği, okulların fonlanması ve eğitim şartlarının düzelmesi taleplerini de dile getiren öğretmenler, İngiltere Parlamentosu önünden geçerek Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Burada Eğitim Bakanı Keegan'a seslenen sendika temsilcileri, öğretmenleri sırtlarını bakanlığa dönerek 1 dakikalık sessiz protestoya davet etti.

Sessiz protestonun ardından binlerce öğretmen, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişindeki eylem alanına yürüdü.

"Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız"

Burada kurulan sahneden greve katılan öğretmenlere seslenen Ulusal Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Kevin Courtney, Fransa'da emeklilikle ilgili taleplerini dile getirmek için sokaklara çıkan öğretmenlerin İngiltere ve Galler'deki öğretmenlere destek için ülkedeki eğitim sendikası FSU'nun bayrağını yolladığını ifade etti.

Courtney, hükümetin greve giden memurlar için en düşük hizmet bedeli ödeme planı üzerinde çalıştığını belirterek, "Öğretmen eksiği yüzünden birçok okul, bilgisayar ve bilimsel eğitimle ilgili dersleri veremiyor. Fizik öğretmeni bir üyemizin okulunda öğrenciler fizik müfredatının yalnızca yarısını işleyebiliyor." dedi.

Grevin eğitimi kesintiye uğratmasına yönelik sorular aldığını dile getiren Courtney, "Derslerde kesinti her hafta oluyor ve tüm ülkede yaşanıyor. Fizik, matematik ve ilkokul eğitiminde Noel tatilinde görevden ayrılan öğretmenlerin yerine hala yeni öğretmenler gelmedi." diye konuştu.

Courney, okulların fonlanmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle öğrencilerin spor müsabakalarına katılamadığını aktararak, anaokullarında ekipman ve eğitim araçları eksiği bulunduğunu anlattı.

Hükümetin kendilerini dinlemediğini de belirten Courney, "Hükümeti bu jenerasyonun çocuklarına, öğretmenlere yatırım yapmaya zorlayacağız. Ne kadar sürer bilmiyorum ama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sendikalara getirilen her 6 ayda bir grev kararını yenileme mecburiyeti ile hükümetin sendikalara zorluk çıkardığını söyleyen Courtney, "Greve gitmek istemiyoruz ama hükümet greve gidebileceğimizi bilmeli. Bu yüzden 15 Mayıs'tan sonra önünüze gelecek grev sandığına daha yüksek sayılarla gidin. Eylülde tüm sendikalarla greve gidelim ve hükümet genel seçimlerde bu kampanyamızı sürdürebileceğimizi görsün." dedi.

Courtney, grevlerin durması için yapılması gereken tek şeyin öğrencilere ve öğretmenlere yatırım yapılması olduğunu da sözlerine ekledi.

Öğretmenler maaş artışı yanında eğitim için fon ve öğretmen sayısı artışı da istiyor

Greve katılan iki yıllık öğretmen Holly Phipps, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin fark yaratmak istediğini belirterek, "Bu işi seviyorum ama parasız yapamayız." diye konuştu.

Öğretmenlerin daha iyi şartlar için ülkeyi terk ettiğini kaydeden Phipps, "Ülkeyi terk etmek istemiyorum ama hükümet öğretmenlere ödeme yapma politikasını değiştirmezse terk etmeye zorlanacağım." dedi.

Karen Russell de 35 yıllık öğretmen olduğunu ifade ederek, okullardaki fonlama eksiği nedeniyle hükümete hesap sormak için eyleme katıldığını söyledi.

Fon yetersizliği nedeniyle ödemelerin okullar ve öğretmenler tarafından karşılanmak zorunda olduğunu ifade eden Russell, "Kaynaklar çok az, moral çok düşük. Özellikle Londra'da hayat pahalılığı nedeniyle bizim okulumuzdan 8 öğretmen ayrıldı." sözlerine yer verdi.

Ayrılan öğretmenlerin yerine yenisini bulmanın güçlüğünden de söz eden Russell, öğretmenlerin eğitim sistemini desteklediğini belirterek, "En azından sadece okulların tamamen fonlanmasını istiyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Kristy Simone da açıklamasında, gelecek nesilleri eğitecek öğretmenlerin sorunlarının sadece maaşlar ve kaynak eksikliği olmadığını ifade etti.

Öğretmenleri sistemde tutma ve öğretmen eğitimi oranlarının düştüğünü belirten Simone, öğretmenlerin son dönemde başka ülkelerde daha iyi şartlarda iş bularak okullardan ayrıldığını belirtti.

Simone, eğitimin fonlanmasından kesinti yapılıp öğretmenlere zam verilmesi teklifinin ise kabul edilmeyeceğini vurguladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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