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Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüdü

Londra'da bugün on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüdü
BBC TÜRKÇE
- PA Media

Londra'da bugün on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüdü.

Protestocular İngiliz hükümetini İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hyde Park'ta buluşan protestocular, oradan İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Kensington'a yürüdü.

Ana cadde üzerine geçici bir kürsü kuran protestocular Filistin'de yaşananlara dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Protestoya katılanlar arasında İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn de vardı.

- PA Media

İsrail Büyükelçiliği önünde bir açıklama yapan Corbyn, Gazze'de yaşananları durdurmak için uluslararası bir baskı gerektiğini söyledi:

"Evinizin gözünüzün önünde bombalandığını, içerideki ailenize yardım edebilmek için hiçbir şey yapamadığınızı hayal edin.

"Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayanlara yardımcı olabilecek şey bizim küresel itirazımızdır.

"İşgali, yasa dışı yerleşimleri ve Gazze ablukasını derhal kaldırın."

"Sivillerin öldürülmesi bir savaş suçudur"

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdurun Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi örgütlerin birlikte düzenlediği yürüyüşün ardından Guardian gazetesine konuşan protestocuların bir sözcüsü, "İngiliz hükümeti İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi şiddetini durdurmalı ve bunun cezasız kalmamasını sağlamalı" dedi ve ekledi:

"Gazze'nin bombalanması, aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesi bir savaş suçudur.

"Bunlar, Kudüs'te aileler yasa dışı bir şekilde evlerinden çıkarılırken ve İsrail aşırı sağı Filistinlilere saldırılar düzenlerken yaşanıyor.

"İngiliz hükümeti İsrail'e askeri, diplomatik ve finansal destek vermeye devam ettikçe bu suçların ortağı olacaktır."

- PA Media
Bazı protestocular İsrail Büyükelçiliği yakınlarındaki bir duvara çıktı

Eylem komitesi, yürüyüşe yüz bin kişinin katıldığını açıkladı.

Londra'nın yanı sıra Birmingham, Coventry, Birston, Cardiff ve Edinburgh gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.

İngiltere'nin dışında Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede de bugün benzer yürüyüşler ve protestolar vardı.

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