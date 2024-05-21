Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki evinde kendisine ait iki köpeğin saldırısına uğrayan 50'li yaşlardaki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusundaki bir evde yaşayan 50'li yaşlardaki kadının, kendi köpeklerinin saldırısına uğradığı ihbarı üzerine dün yerel saatle 13.00 civarında olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

American Bully XL cinsi köpeklerin önce evin odasında tutulduğu, tehdit nedeniyle silahlı polis memurlarının olaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, durumu değerlendiren memurlarının iki köpeği güvenli şekilde ele geçirmeyi başardığı bildirildi.

REKLAM Açıklamada, "Bu köpekler kayıtlı Bully XL köpekleriydi ve memurlar gelmeden önce evin bir odasında tutuluyorlardı. Olay sırasında evden çıkmadılar." ifadesine yer verildi. "American Bully XL" cinsi köpeklerin yasaklanması kararı alınmıştı Ülkenin Staffordshire bölgesinde 14 Eylül 2023'te de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek, bu türün yıl sonuna kadar yasaklanması için acil talimat verdiğini bildirmişti.