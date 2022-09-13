Londra'da silahsız bir siyah adamı vurarak öldüren polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Londra'da geçen hafta "şüpheli bir araç" araması esnasında silahsız siyah bir adamı ateş ederek öldüren polisin görevden alındığı açıklandı. Polisin öldürdüğü Chris Kaba 24 yaşındaydı.

Madix ve Mad Itch sahne isimleriyle tanınan rapçi Kaba'nın aracı, 5 Eylül akşamı yoldaki bir plaka tanıma kamerasına yakalanmış ve ateşli silah görevlileri tarafından kovalanmıştı.

Araç, TSİ 23:50 civarında Londra'nın güneyinde durdurulmuş ve aracın içindeki Kaba vurularak öldürülmüştü.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisi (IOPC) olayın ardından cinayet soruşturması başlattığını duyurdu.

Met Komiser Yardımcısı Amanda Pearson yaptığı açıklamada, "Chris Kaba'nın ölümünün ardından olay sırasında çalışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı" dedi.

Pearson sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu karar, kamuoyu güveni ve IOPC'nin açtığı cinayet soruşturması dahil birçok farklı etkenin değerlendirilmesinin ardından verildi.

"Chris Kaba'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Olayın ardından birçok insanın ve özellikle şehirdeki siyah toplulukların endişeli olduğunun farkındayız.

"Memurlarımızla birlikte çalışan herkese teşekkür ederiz."

Pearson, 5 Eylül'de görev yapan polis memurunun uzaklaştırılması kararının IOPC soruşturmasını etkilemeyeceğini de ekledi.

Pearson, "Halkı korumak için görev yapan polis memurlarımız silahlarını kullanmak zorunda kaldıkları nadir anlarda çok yoğun bir inceleme ile karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, soruşturma kararını doğru bulduğunu söyledi.

Khan, Chris Kaba'nın ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Önümüzdeki aylarda baba olması beklenen Kaba'nın ölümünün birinci haftasında onu anmak için dün güney Londra'da bir anma töreni düzenlendi.