Londra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Londra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı

Londra'dan online gerçekleştirilen bir müzayedede şehirde bulunan ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline (yaklaşık 390 bin TL) alıcı buldu.

Londra'daki ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline satıldı
BBC TÜRKÇE
- PA Media
Abbey Road tabelası beklentilerin üzerinde bir fiyattan alıcı buldu.

Londra'dan online gerçekleştirilen bir müzayedede şehirde bulunan ünlü Abbey Road sokağının tabelası 37 bin sterline (yaklaşık 390 bin TL) alıcı buldu.

Kendisiyle aynı ismi taşıyan ünlü müzik kayıt stüdyosu da bu sokakta bulunuyor. Sokağın bu şöhretinin asıl sebebi ise The Beatles grubunun 1969 yılında yayımladığı albüme ismini vermesi. Müzik tarihinin en ikonik albüm kapaklarından biri olan albümün fotoğrafı da bu sokakta çekildi.

- PA Media
Müzik tarihinin en ikonik kapaklarından biri olan The Beatles'ın Abbey Road albümü İngiltere'de posta pulu da olmuştu.

Satış öncesinde sokak tabelasının fiyat tahminleri 1000 ila 2000 sterlin arasındaydı.

Beyaz zemin üzerine siyah ve kırmızı renkte yazılan tabela 1967 yılında Sir Misha Black tarafından Westminster Belediyesi için tasarlanmıştı. Müzayedede Abbey Road tabelasıyla birlikte 275 sokak tabelası belediye meclisi adına toplam 143 bin 517 sterline satıldı.

Müzayede de ayrıca Eaton Place, New Cavendish Street ve Ebury Bridge Road sokak tabeları da dünyanın farklı yerlerinden kişiler tarafından çeşitli fiyatlara alıcı buldu.

Müzayedeyi yapan şirketin temsilcisi Catherine Southon, Londra sokak tabelalarının satışı için müzayedeye gösterilen yoğun katılımdan dolayı şaşırdıklarını dile getirdi.

- BBC

Abbey Road Stüdyoları dünyanın en şöhretli kayıt stüdyoları arasında.

Stüdyonun bulunduğu ev 1829 yılında inşa edildi ve ardından da 1928 yılında Gramophone Company tarafından satın alındı. Şirket burayı daha sonra kayıt stüdyosu haline getirmeye karar verdi.

Başlangıçta klasik müzik kayıtlarının yapıldığı stüdyonun repertuvarına kısa bir süre sonra caz, pop ve rock müzik de dahil edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sussex Düşesi, İngiltere Kraliyet Ailesi'ni 'sürekli yalan haber üretmekle' suçladı
BBCPrens Harry ve Meghan Markle ile saray arasında ...
Hızlı trenin üzerinde fark edilen kedi, 2.5 saatte indirildi
BBCHızlı trende kedi seferberliği
Mürekkep balıklarının kendini kontrol etmek konusunda evrimleştiği tespit edildi
BBCMürekkep balıklarının kendini kontrol etmek konusunda ...
Biden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez savaşlar bitecek
BBCBiden: Diplomasi ilk seçeneğimiz olacak, sonu gelmez ...
Covid aşısı: Almanya Başbakanı Merkel, AstraZenaca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağını açıkladı
BBCAlmanya Başbakanı Merkel, AstraZenaca aşısının 65 yaş ...
10 bin penguen ile birlikte yaşayıp, onları fotoğrafladı
BBC10 bin penguen ile birlikte yaşayıp, onları ...
Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor
BBCCovid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların ...
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik tehdidi sebebiyle iptal edildi
BBCABD'de Temsilciler Meclisi'nin oturumu güvenlik ...
Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı
BBCTayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan ...
SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi - Haberler
BBCNASA'nın uzay aracı Perseverance'tan yeni görüntüler!