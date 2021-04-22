İngiltere merkezli iklim aktivisti grup Yokoluş İsyanı, Londra Canary Wharf’ta HSBC bankası genel merkezinde 19 pencereyi paramparça etti.

Reuters muhabiri tarafından aktarılan habere göre, Yokoluş İsyanı adlı çevreci (Extinction Rebellion) grubundan kadınlar, polisin gelmesini beklemeden önce camları kırmak için çekiç kullandı ve camlara sloganlar yapıştırdı.

İklim aktivistleri, HSBC'nin 2050 yılına kadar karbon ayak izini net sıfıra küçültme taahhütüne rağmen, mevcut iklim planı bankanın hala kömür enerjisini finanse etmesine izin veriyor ve fosil yakıt endüstrisiyle bağlantılara dayalı sözleşmeleri iptal etmek için hiçbir temel sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

HSBC'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YOKOLUŞ İSYANI (EXTINCTION REBELLION)

İngiltere'de kurulan ve dünya çapında protestolar düzenleyen Yokoluş İsyanı iki hafta önce de Barclays bankasına eylem düzenlemişti.