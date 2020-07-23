Londra Yunus Emre Enstitüsünden

AA

Londra YEE ve Leighton House Müzesi iş birliğinde dijital ortamda gerçekleşen programda konuşan Gamiet, İslam sanatındaki yolculuğunun İspanya'nın Granada kentinde bulunan Elhamra Sarayı'nda başladığını söyledi.

Gamiet, Elhamra Sarayı'nın mimarisine, desenlerine ve mozaiklerinin dokusuna hayran kaldığını ve bu hayranlığın kendisini tezhip sanatıyla ilgilenmeye teşvik ettiğini ifade etti.

İslami geometri sanatı ve minyatür çalıştıktan sonra hocalarının da yönlendirmesiyle tezhip sanatını öğrenmek istediği için İstanbul’a gitmeye karar verdiğini anlatan Gamiet, hattat ve müzehhibe Ayten Tiryaki’den ders almaya başladığını dile getirdi.

Gamiet, tezhiple sanat adabını da öğrendiğini, hocasının üslup ve tarzından çok etkilendiğini vurgulayarak, İstanbul’da camileri, sarayları, türbeleri ziyaret ederek sanatta ayrı bir yolculuğa çıktığını da kaydetti.

Tezhip sanatında çizgi öğrenmeyi alfabe öğrenmeye, motifleri de kelime oluşturmaya benzeten Gamiet, desenlerle oluşturulan kompozisyonun da güzel bir şiire dönüştüğünü ifade etti.

Gamiet, 2018'de usta tezhip sanatçıları Tiryaki ve Çiçek Derman’dan Süleymaniye Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle icazetini aldığını söyledi.

İslam sanatının zengin dünyasındaki seyahatlerinin ve deneyimlerinin çalışmalarına ilham verdiğini belirten Gamiet, tezhip sanatında öğrenmenin sonunun olmadığına ve sabrın önemine işaret etti.

Programda, Hilye-i Şerif'te kullandığı desenleri ve renkleri video gösterimiyle dinleyicilerle paylaşan Gamiet, 2018'de Windsor Kalesi Kraliyet Kütüphanesince 4 ciltlik bir şiir kitabı için hazırladığı ve birer nüshalarının Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Charles'a hediye edilen eserlerine sunumunda yer verdi.