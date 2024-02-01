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        Haberler BBC Dünya Londra’da bir anne ve iki kızına asit saldırısı düzenlendi

        Londra’da bir anne ve iki kızına asit saldırısı düzenlendi

        Londra'nın güneyinde bir kadın ve iki kızı arabalarının içindeyken alkali madde saldırısına uğradı. Clapham'da dün akşam saat 19.25 civarında yaşanan olayda, beş polis memuru ve yardım etmeye çalışan dört kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 01.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:50
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        Londra'da bir anne ve iki kızına asit saldırısı düzenlendi
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        londra anne ve kızları asit saldırısıPA Media

        Londra’nın güneyinde bir kadın ve iki kızı arabalarının içindeyken alkali madde saldırısına uğradı. Clapham’da dün akşam saat 19.25 civarında yaşanan olayda, beş polis memuru ve yardım etmeye çalışan dört kişi hafif yaralandı.

        Metropolitan Polis Şefi Mark Rowley, BBC Londra Radyosu'na yaptığı açıklamada şüphelinin kurbanları tanıdığını ve hedef aldığını söyledi.

        Endişeleri anladığını ancak bu gibi olayların son derece nadir gerçekleştiğini belirtti. Bunun bir terör saldırısı olmadığını ekledi.

        Saldırgan bütün gece helikopterlerle arandı ancak henüz yakalanamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

        Saldırıya uğrayan çocuklardan birinin sekiz diğerinin üç yaşında olduğu açıklandı. Anne ve küçük kızın yaralarının "kalıcı" olabileceği ifade edildi.

        31 yaşındaki yaralı anneye yardım eden görgü tanıklarından biri, kadının “Göremiyorum, göremiyorum” diye ağladığını söyledi.

        Bölgede oturan bir çift yardım çağrılarının ardından sokağa gittiklerini anlatıyor.

        “Dışarı çıktık ve bir adamın bir kızı arabadan çıkardığını gördük. Sonra onu iki kez yere çarptı. Peşinden koştum ancak ayağımda terlik vardı ve çok uzağa gidemedim. Geri döndüğümde saldırıya uğrayan kadını gördüm. Gidip biraz su getirdim” diyen görgü tanığı, kadının yüzünde ciddi yanıklar olduğunu da ekledi.

        Saldırıya uğrayan çocuklardan birini taşıyan eşinin yüzünde, kollarında ve dudaklarında da daha az ciddi yanıklar oluştu.

        Hastaneye götürülen tanık, tedavisinin ardından tahliye edildi.

        BBC iç haberler editörü Mark Easton, son yıllarda “asit saldırısı” olarak tanımlanan, amonyak, çamaşır suyu ve sodyum hidroksit gibi alkali maddelerin silah olarak kullanıldığı saldırılardan dolayı endişelerin arttığını söylüyor.

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