Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Londra’da kahvesini kanalizasyona döken Türk kökenli Yeşilyurt'a 150 sterlin ceza | Dış Haberler

        Londra’da kahvesini kanalizasyona döken Türk kökenli Yeşilyurt'a 150 sterlin ceza

        İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin para cezası aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvesini kanalizasyona döktü, 150 sterlin ceza aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere’de kahve dökmek bir çevre suçu.

        Başkent Londra’ya bağlı Batı Londra bölgesinde yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin para cezası aldı.

        Richmond İstasyonu yakınındaki otobüs durağında çevre zabıtaları tarafından 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. maddesi kapsamında cezalandırılan Yeşilyurt, cezayı gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

        Burcu Yeşilyurt, "Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, bu yüzden kupamda kalan az bir miktarı döktüm. Gerçekten çok azdı. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı ve hemen durdurdular. Önce otobüsle ilgili bir sorun olduğunu sandım. Sıvı bir maddeyi kanalizasyona dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şok ediciydi. Bu bana oldukça adaletsiz geliyor. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Orantısız bir yaptırım" dedi.

        REKLAM

        Zabıtalarla yaşadığı anın kendisi için "oldukça ürkütücü" olduğunu ve işe giderken "titrediğini" söyleyen Yeşilyurt, otobüs durakları ile çöp kutularına bu konuda daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

        Burcu Yeşilyurt, henüz cezayı ödemediğini ve belediyeye resmi şikayette bulunduğunu belirtti.

        "Richmond’un su yollarını korumak için kararlıyız"

        Richmond Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise zabıtaların "profesyonel ve tarafsız" davrandığı, cezanın da belediye politikaları doğrultusunda kesildiği belirtildi.

        Açıklamada, olay anında zabıtaların vücut kamerası görüntülerinin incelendiği belirtilerek, "Görüntüler, memurların profesyonel davrandığını ve durumu hassasiyetle ele aldığını göstermektedir" denildi.

        Belediye açıklamasında, "Kimse ceza almak istemez. Politikalarımızı her zaman adil ve anlayışlı şekilde uygulamayı amaçlıyoruz. Richmond’un su yollarını korumak ve sokaklarımızı temiz ve güvenli tutmak için kararlıyız. Yaptırım yalnızca gerektiğinde uygulanır. Ceza alan vatandaşlar, uygulamanın hatalı olduğunu düşünüyorlarsa itirazda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

        İngiltere, 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. Maddesi uyarınca atıkların kara veya su kirliliğine yol açacak şekilde boşaltılmasını suç sayıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!