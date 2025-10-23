Londra’da kahvesini kanalizasyona döken Türk kökenli Yeşilyurt'a 150 sterlin ceza

İngiltere’de kahve dökmek bir çevre suçu.

Başkent Londra’ya bağlı Batı Londra bölgesinde yaşayan Türk kökenli Burcu Yeşilyurt, kahvesini kanalizasyona döktüğü gerekçesiyle 150 sterlin para cezası aldı.

Richmond İstasyonu yakınındaki otobüs durağında çevre zabıtaları tarafından 1990 tarihli Çevre Koruma Yasası'nın 33. maddesi kapsamında cezalandırılan Yeşilyurt, cezayı gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Burcu Yeşilyurt, "Otobüsümün yaklaştığını fark ettim, bu yüzden kupamda kalan az bir miktarı döktüm. Gerçekten çok azdı. Arkamı döndüğüm anda üç adam beni takip etmeye başladı ve hemen durdurdular. Önce otobüsle ilgili bir sorun olduğunu sandım. Sıvı bir maddeyi kanalizasyona dökmenin yasadışı olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şok ediciydi. Bu bana oldukça adaletsiz geliyor. Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Orantısız bir yaptırım" dedi.

Zabıtalarla yaşadığı anın kendisi için "oldukça ürkütücü" olduğunu ve işe giderken "titrediğini" söyleyen Yeşilyurt, otobüs durakları ile çöp kutularına bu konuda daha açık uyarı levhaları yerleştirilmesi çağrısında bulundu.