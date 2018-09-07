Londrina - Brasil De Pelotas karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Londrina ile Brasil De Pelotas, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 30 puanlı Londrina 13. sırada bulunuyor, Brasil De Pelotas 28 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Londrina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Brasil De Pelotas son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Londrina kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Brasil De Pelotas kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Londrina son hafta oynanan Vila Nova maçında 0-1 kazandı.

Brasil De Pelotas ise Criciuma karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Londrina, 20 gol attı ve 16 gol yedi.

Brasil De Pelotas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Brasil De Pelotas, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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