Londrina - Oeste maçı ne zaman?

Londrina ve Oeste, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Maç öncesi Londrina 17 puanla 16. sırada, Oeste 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Londrina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Oeste, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Londrina galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Oeste galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Londrina önceki hafta Vila Nova mücadelesinde 0-1 kazandı.

Oeste ise Goias karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Londrina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Londrina, kendi sahasında 9 gol attı, 12 gol yedi.

Oeste ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oeste, 9 gol atarken 14 gol yedi.

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