Londrina - Paysandu maç önü

Brezilya Serie B maçında Londrina ile Paysandu, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:15. Londrina 21 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Paysandu 24 puanda ve 15. sırada. Londrina son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Paysandu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 236 kodlu maçı oynayanlar; Londrina galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Paysandu galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Londrina son haftadaki America Mineiro müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Paysandu ise Santa Cruz karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Londrina, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 14 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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