Londrina - Vila Nova düellosu

Brezilya Serie B maçında Londrina ile Vila Nova, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Londrina 47 puanla 7. sırada, Vila Nova 51 puanla 5. sırada bulunuyor. Londrina son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Vila Nova son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Londrina galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Vila Nova galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Londrina son haftadaki Vila Nova müsabasında 0-1 kazandı.

Vila Nova, Londrina karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Londrina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Londrina, kendi sahasında 25 gol attı, 17 gol yedi.

Vila Nova, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vila Nova 16 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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