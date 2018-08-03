Longford Town - Athlone Town düellosu

Longford Town ve Athlone Town, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Longford Town 35 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Athlone Town 5 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Longford Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Athlone Town son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Longford Town kazanır 1.50, berabere biter 4.30, Athlone Town kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Longford Town son haftadaki Shelbourne müsabasında 6-1 yenildi.

Athlone Town ise Univ College Dublin karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Longford Town, 23 gol attı ve 12 gol yedi.

Athlone Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athlone Town, 4 gol atarken 47 gol yedi.

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