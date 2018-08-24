Longford Town - Shelbourne maçı istatistikleri

İrlanda FAI Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Longford Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Shelbourne takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Longford Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shelbourne, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Shelbourne galibiyet oranı 2.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Longford Town son haftadaki Shelbourne müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Shelbourne, Longford Town karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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