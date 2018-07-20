Longford Town - Wexford Youths rakamlar

İrlanda 1.Lig maçında Longford Town ile Wexford Youths, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Longford Town 32 puanla 6. sırada, Wexford Youths 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Longford Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wexford Youths son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 297. İddaa'da Longford Town kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Wexford Youths kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Longford Town son haftadaki Wexford Youths müsabasında 3-0 kazandı.

Wexford Youths ise Longford Town karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Longford Town, 20 gol attı ve 12 gol yedi.

Wexford Youths, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wexford Youths 9 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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