Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, ilkbaharda yeşil ve morun farklı tonlarına bürünmeye başladı.

İlkbaharda denize kavuşmak için acelesi olmayan dereleri, derelerin hayat verdiği longozu coşkulu bir ormana dönüştüren canlıları, longoz ormanlarını farklı kılıyor.

Ormanlar ve içindeki göller, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuşa ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, longozların dünyadaki görülmeye değer ender yerlerden olduğunu söyledi.

Longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Bilgin, ilkbahardaki renk cümbüşünü görmek için yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Bilgin, ilkbaharın gelişi ile ormanların ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktardı.