"SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDAYIM"

Paparazziler, neden kimsenin kendisine yardım etmediğini sorması üzerine de Loni Willison, "Sıkışıp kalmış durumdayım" diye cevapladı.

Willison, "Birinden bana yardım etmesini istesem bile, kimsenin benim için yapabileceği bir şey yok. Bir binada yaşayamıyorum, bir evde yaşayamıyorum, hiçbir yerde yaşayamıyorum. Sürekli olarak hareket etmek zorundayım" ifadelerini kullanarak içinde bulunduğu ruh halini ifade etti.