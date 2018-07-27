Lorient - Le Havre düellosu

Lorient ve Le Havre, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Lorient, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Le Havre, son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 296. İddaa'da Lorient kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Le Havre kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lorient önceki hafta Quevilly mücadelesinde 3-0 yenildi.

Le Havre ise Fc Tours karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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