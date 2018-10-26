Lorient - Metz karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 maçında Lorient ile Metz, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Lorient 21 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Metz 27 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Lorient, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Metz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 174. İddaa'da Lorient kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Metz kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Lorient son hafta oynanan Bordeaux maçında 1-1 berabere kaldı.

Metz ise Guingamp karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, alan Lorient, 8 gol attı ve 2 gol yedi.

Metz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Metz, 11 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ