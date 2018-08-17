Lorient - Valenciennes maç önü

Fransa Ligue 2 maçında Lorient ile Valenciennes, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Lorient 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Valenciennes 7 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Lorient, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Valenciennes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 187. İddaa'da Lorient kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Valenciennes kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lorient son hafta oynanan Quevilly maçında 3-0 yenildi.

Valenciennes ise Gazelec Ajaccio karşılaşmasında 3-4 kazandı.

Lorient, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lorient, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Valenciennes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Valenciennes, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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