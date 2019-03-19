Göztepe maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius hakkında Avrupa basınında ilginç haberler çıkmaya devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in doğrudan eleştirilerine hedef olan Karius’un, sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılacağını iddia eden Avrupa basını, “Karius acı çekiyor” başlığı altında, durum değerlendirmesi yaptı.

Alman file bekçisine İngiltere’den Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton gibi kulüplerin teklifte bulunduğu iddia edilen haberde, sezon sonunda ayrılacağı belirtildi. Liverpool ise daha önce bu konuda Beşiktaş’la yapılan anlaşmaya sadık kalacağını açıklamıştı. Karius’un Beşiktaş’la 2 yıllık kiralık sözleşmesi var.