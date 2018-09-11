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Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi. Alman kalecinin de, “İngiltere’de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam” dediği öğrenildi.