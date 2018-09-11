Kartal’ın yeni 1 numarası Loris Karius, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomenleri Melis Ayça Değirmencioğlu ile Merve Taşkın'a sosyal medyadan yazdığı mesajlarla gündeme gelmişti. Karius'un 'Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam' dediği öğrenildi
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Siyah-Beyazlılar’ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kadrosuna 2 yıllık kiralık olarak kattığı Loris Karius, İstanbul’a yerleşme konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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Fanatik'ten Serhat Demirtaş'ın haberine göre, İstanbul’a adım atmasının ardından ev arayışına geçen tecrübeli file bekçisinin, İstanbul Boğazı’na hayran kaldığı ve bundan dolayı boğaz manzaralı bir ev istediği bildirildi.
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Kulüpten bu konuda Beşiktaşlı futbolcuların genel olarak kalmayı tercih ettiği Beykoz 'dan ev kiralaması konusunda tavsiye almasına rağmen başarılı kalecinin rotasını değiştirdiği belirtildi. Karius’un, kulüp yetkililerine, “İstanbul Boğazı’nı çok beğendim. Boğaz manzaralı ev istiyorum” deyip Nişantaşı ve Beşiktaş’tan ev baktığı öğrenildi.
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"BİR DAHA KİMSEYE YAZMAM!"
Geçen hafta sosyal medya hesabından Instagram fenomenleri Melis Ayçe Değirmencioğlu ile Merve Taşkın'a mesaj gönderdi. Karius'un mesajları fenomenler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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Bu olay sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına giren başarılı eldivenin bu konuda kulüpten uyarı aldığı kaydedildi. Alman kalecinin de, “İngiltere’de böyle şeyler çok normal. Ama burada futbol hayatım dışında bir şeyle gündeme gelmek istemiyorum. Bir daha tanımadığım kimseyle yazışmam” dediği öğrenildi.
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"İNGİLTERE'DE BU KADAR HAYRANIM YOK"
Beşiktaş’la anlaşmasının ardından formaları büyük ilgi gören, fotoğrafları sosyal medya üzerinden binlerce beğeni ve yorum alan Alman file bekçisinin bu konuyla ilgili olarak da yorumda bulunduğu kaydedildi.
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Karius’un, “Maçlar dışında sokakta yürürken veya bir kafede otururken beni tanıyan herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğunluğunun da kadın olduğunu söyleyebilirim. İngiltere’de bile bu kadar hayranım yoktu” dediği bildirildi.
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