Beşiktaş’ın deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenmesini fırsat bilen file bekçisi Loris Karius, maç sonrası uçaktan iner inmez soluğu Harbiye’de bulunan bir gece kulübünde aldı. Sosyal medya çapkını kaleci, tam içeri gireceği sırada gazetecileri fark etti ve arkasını dönerek hızlı adımlarla yürümeye başladı.
Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, kendisini çekmek isteyen gazetecilerden kaçan Loris Karius'un yanında bulunan bir şehir magandası, gazetecilerin önüne atlayarak fotoğraf makinesini almaya çalıştı ve tehditler savurmaya başladı.
Aynı kişi, "Benim yanımdaki kimseyi çekemezsin. Sil o fotoğrafları. Sen benim kim olduğumu yarın göreceksin" şeklinde söylemlerde bulunarak, Karius’un yanına gitti.
ARA SOKAKLARDA DEPAR ATTI
Bu sırada ünlü file bekçisi, Harbiye’nin ara sokaklarına doğru depar atarak kaçmaya başladı ve bulduğu ilk taksiye bindi. Patlayan flaşlarla bir kez daha şok olan Alman file bekçisi, taksinin arka koltuğuna yatarak kendisini kamufle etti. Bu sırada gazetecileri tehdit eden şahıs, taksiciye, "Bas gidelim abi" talimatı verdi.
Karius’un kaçışını görenler, "Sosyal medya çapkını, gece hayatında depara kalktı" şeklinde espiri yapmaktan kendilerini alamadı.
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