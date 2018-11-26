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ARA SOKAKLARDA DEPAR ATTI

Bu sırada ünlü file bekçisi, Harbiye’nin ara sokaklarına doğru depar atarak kaçmaya başladı ve bulduğu ilk taksiye bindi. Patlayan flaşlarla bir kez daha şok olan Alman file bekçisi, taksinin arka koltuğuna yatarak kendisini kamufle etti. Bu sırada gazetecileri tehdit eden şahıs, taksiciye, "Bas gidelim abi" talimatı verdi.