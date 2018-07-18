Los Angeles FC - Portland Timbers rakamlar

ABD Açık Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Los Angeles FC, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Portland Timbers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 05:30. Los Angeles FC son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Portland Timbers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Los Angeles FC kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Portland Timbers sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Los Angeles FC son haftadaki Portland Timbers müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Portland Timbers, Los Angeles FC karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ