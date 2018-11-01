Los Angeles FC - Salt Lake maçı öncesi rakamlar

ABD MLS Play In maçında Los Angeles FC ile Salt Lake, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:30. Ev sahibi Los Angeles FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Salt Lake, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 978 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Los Angeles FC kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, Salt Lake sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Los Angeles FC son hafta oynanan San Jose Earthquakes maçında 2-0 kazandı.

Salt Lake ise Atlanta United maçında 2-0 yenildi.

Los Angeles FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Los Angeles FC, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Salt Lake, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Salt Lake, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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