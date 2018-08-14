Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids düellosu

ABD MLS maçında Los Angeles Galaxy ile Colorado Rapids, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 36 puanla 8. sırada, Colorado Rapids 23 puanla 19. sırada bulunuyor. Los Angeles Galaxy son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Colorado Rapids son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 505. İddaa'da Los Angeles Galaxy kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Colorado Rapids kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Los Angeles Galaxy önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 5-1 yenildi.

Colorado Rapids ise Seattle Sounders karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Los Angeles Galaxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Los Angeles Galaxy, kendi sahasında 26 gol attı, 21 gol yedi.

Colorado Rapids, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Colorado Rapids, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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