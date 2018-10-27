Los Angeles Galaxy - Houston 1836 maçı öncesi rakamlar

Los Angeles Galaxy ve Houston 1836, 28 Ekim 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi Los Angeles Galaxy 48 puanla 12. sırada, Houston 1836 35 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Houston 1836, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 545. İddaa'da Los Angeles Galaxy kazanır 1.05, berabere biter 6.00, Houston 1836 kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Los Angeles Galaxy önceki hafta FC Dallas mücadelesinde 5-1 yenildi.

Houston 1836, Chicago Fire karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Los Angeles Galaxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Los Angeles Galaxy, kendi sahasında 35 gol attı, 24 gol yedi.

Houston 1836, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Houston 1836 19 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.

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