Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC rakamlar

ABD MLS maçında Los Angeles Galaxy ile Los Angeles FC, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. Los Angeles Galaxy 37 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Los Angeles FC 42 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Los Angeles FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 240 kodlu maçı oynayanlar; Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Los Angeles FC galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Los Angeles Galaxy önceki hafta Seattle Sounders mücadelesinde 5-0 yenildi.

Los Angeles FC ise Colorado Rapids karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Los Angeles Galaxy, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 23 gol yedi.

Los Angeles FC, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Los Angeles FC 26 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ