Los Angeles Galaxy - Orlando City rakamlar

Los Angeles Galaxy ve Orlando City, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:30. Los Angeles Galaxy 32 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Orlando City 22 puanda ve 19. sırada. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Orlando City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 579 kodlu maçı oynayanlar; Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Orlando City galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25.

Los Angeles Galaxy son hafta oynanan FC Dallas maçında 0-0 berabere kaldı.

Orlando City ise DC United maçında 4-2 kazandı.

Los Angeles Galaxy, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

Orlando City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Orlando City, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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