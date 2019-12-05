ABD'de polise verilen 'ip atıcı' tartışma yarattı

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ABD'de Los Angeles kenti polis teşkilatı, son birkaç aydır bazı küçük şehirlerde polisin kullanılmaya başladığı 'Bolawrap' adlı cihazla ilgili memurlarına eğitim vermeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamada, hedef alınan kişiyi iple bağlayan 'BolaWrap'i nasıl kullanacakları konusunda 200 polis memuruna eğitim verileceği belirtildi.

Etkili mesafesi 8 metreye kadar çıkabilen 'BolaWrap' saniyede 156 kilometre hızla fırlattığı ip aracılığıyla karşısındaki kişinin kol veya bacaklarını bağlıyor.

Yetkililer, şüpheli şahısların Bolawrap sayesinde güç kullanmadan gözaltına alınabileceğini belirtirken, bazı insan hakları dernekleri cihazın kullanımı konusunda endişelerini dile getiriyor.

İnsan hakları savunucuları, cihazın halihazırda aşırı güç kullanımıyla ilgili çok sayıda şikayetle karşı karşıya olan Amerikan polisinin eline daha fazla güç vereceğini öne sürüyor.

BolaWrap'ı geliştiren 'Wrap Technologies' adlı şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, cihaz yardımıyla şüphelilerin acı çekmeden hareketsiz hale getirildiği vurgulanıyor.