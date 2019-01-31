Los Angeles'ta iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı, polis soruşturma başlattı

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ABD'nin Los Angeles kentinde iki Ermeni okuluna Türk bayrakları asıldı. Polis olayla ilgili soruşturması başlattı.
Polis güvenlik kamerası kayıtlarını izliyor. Güvenlik güçleri okulların çevresinde devriye geziyor.
Amerikan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Türk bayrakları Salı sabahı siyah kıyafet giymiş maskeli bir kişi tarafından asıldı.
Bayrak asılan eğitim ve öğretim kurumları; Encino'daki Ferrahyan Ermeni Okulu ile Canoga Park'taki AGBU Manukyan-Demirciyan Okulu.
Los Angeles Times'a konuşan polis kaynakları, Encino'daki olayın "nefret suçu" kapsamında soruşturulduğunu açıkladı.
Canoga Park'taki olayda da, "nefret" unsuru olup olmadığı araştırılıyor.
Los Angeles Şehir Konseyi'nden Paul Koretz, "Bu, Yahudi okullarına Nazilerin sembolü olan gamalı haçların çizilmesiyle aynı şey. Çok rezilce bir şey ve şehir olarak buna karşı duracağız" dedi.
Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Her çocuğun korkmadan okula gitme hakkı var. Ermeni-Amerikan topluluğunun bu tehditkar davranışın arkasında kimin olduğunu bilmesi gerek, Los Angeles polisinin bunu kimin yaptığını bulana kadar çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.
https://twitter.com/MayorOfLA/status/1090480015957942272
Ermeni Ulusal Komitesi Batı Bölgesi İletişim Koordinatörü Dickran Khodanian ise Twitter hesabından okullara asılan bayrak fotoğraflarını paylaşarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.
https://twitter.com/DKhodanian/status/1090328676271411200
Bayrakların öğrenciler okula gelmeden kaldırıldığı belirtildi.
Los Angeles Times gazetesine göre okulların bulunduğu bölgelerde yaşayan Ermeniler, bayrakların "kendilerine gözdağı verilmesi amacıyla" asıldığını düşünüyor.
Gazetenin haberinde bu bölgelerde 1915 olaylardan sağ kurtulanların akrabalarının yaşadığı vurgulandı.
Haberde ayrıca okullara bayraklar asılmasının onlara yönelik bir 'hakaret' olduğu yorumu yapıldı.
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