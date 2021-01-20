Lösemi hastası diş hekimi ilik nakli bekliyor 0:00 / 0:00

Bursa'da yaşayan Diş Hekimi Selen Utlu Akalın (40) bir buçuk ay önce lösemi teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Akut Myeloblastik Lösemi (AML) hastası olan bir çocuk annesi Akalın, iyileşebilmek için ilik nakli bekliyor. Akalın ailesinin tek isteği; insanların Kızılay'a başvurup kan vererek uygun kök hücre bulunmasına yardımcı olmaları.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ, LÖSEMİYE YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ

Basit bir karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemiye yakalandığını öğrenen Akalın, "Yaklaşık 40 gündür tedavi görüyorum. Hep hastanedeyim ve ikinci kemoterapi aşamasındayım. Sonrasında ilik nakli olmam gerekecek. Ailemden donör bulunmadığı için önce Türkiye'den TÜRKÖK taranacak. Sonrasında da yurtdışı bankalar taranacak. Benim istediğim tek şey; insanların bağışta bulunması. Yapılacak şey çok basit. Kızılay'da alınan birkaç tüp kan ile hücre bağışında bulunabilirsiniz. Bir torba kan değil, birkaç tüp kan vermeniz yeterli. Zor bir dönemden geçiyoruz. İlik bankası 2015'ten itibaren aktifleştiği için çok sınırlı" dedi.

"KEMİK İLİĞİ İFADESİ İNSANLARI KORKUTMASIN"

Selen Utlu Akalın'ın eşi Emre Akalın ise, "En büyük yaşadığımız sorun; kemik iliği nakli ifadesinin insanları çok korkutuyor olması. İnsanlarda sanki ameliyata girecekmiş, masaya yatacakmış algısı var. En yakınlarım da bile sanki organ bağışı yapılacakmış düşüncesi oluyor. Bu anlamda çok büyük problem yaşıyoruz. İnsanlar bu ifadeden korkmasın" diyerek, aslında bu işlemin çok basit olduğunu dile getirdi.