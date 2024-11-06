Lösemi ilk 5 yaşta daha sık görülüyor

Çocuklarda görülen kanserlerin nedeninin tam olarak bilinmemesiyle birlikte yüzde 2-3 vakada kalıtsal etkenlerin rol aldığının düşünüldüğünü paylaşan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Anemi, lökosit değerlerinde farklılık, klinik olarak karaciğer ve dalak büyüklüğü, yaygın lenfadenopatiler, deride ekimoz denilen morarmalar, çift taraflı burun kanaması, ateşli enfeksiyonlar lösemi belirtileri olarak sayılabilir” diye konuştu.

LÖSEMİ TEDAVİSİ 2 YIL SÜREBİLİR

Löseminin akut lenfoblastik lösemi, akut miyeloblastik lösemi ve kronik miyelositer lösemi olmak üzere üç türünün bulunduğuna değinen Prof. Dr. Kansoy, “Hastalık; hemogram, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu incelemeleri ile tanı alır. Klinik ve genetik risk faktörlerine göre löseminin risk gruplarının belirlenerek kemoterapi kolları belirlenir ve gerekli ise kök hücre nakli için karar verilir. Tedavi 1-2 yıl kadar sürebilir” dedi.