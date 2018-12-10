Aydın'da kendisinden yapılan kök hücre nakliyle (otolog) lösemiyi yenen 21 yaşındaki Aslı Akçay, lösemi hastası çocuklara manevi destek oluyor.

AA'nın haberine göre; İncirliova ilçesinde ailesiyle yaşayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diyaliz Teknikerliği bölümü öğrencisi Akçay, 2017 yılında grip şikayetiyle gittiği hastanede lösemi hastası olduğunu öğrendi. Uygun donör bulunamayınca geçen yıl ekim ayında kendisinden yapılan nakille zorlu tedavi sürecini atlatan Akçay, bir yandan eğitimine kaldığı yerden devam ederken bir yandan da kendisi gibi lösemi hastası çocukların yardımına koşuyor.

Üniversitede "Maskesiz Gülücükler Topluluğu" bünyesinde maddi durumu yetersiz lösemili hastalar için yardım toplayıp kök hücre konusunda vatandaşları bilgilendiren Akçay, vaktinin kalan bölümünde de hastanede tedavileri süren hastaları ziyaret ediyor, onlarla oyunlar oynuyor, hastalığı yenme çabalarına moral desteği sunuyor.

"HASTALIKTAN HIZLI KOŞMALISINIZ"

Akçay, hastalığı süresince moralini hep yüksek tuttuğunu söyledi. Hastalığın sadece kendisi için değil, ailesi ve sevenleri için de yıkıcı olduğunu anlatan Akçay, hastalığı yenmenin birinci kuralının "yılmamak" olduğunu belirtti.

Lösemi tedavisinin çok zorlu bir maraton olduğunu kaydeden Akçay "Siz durup dinlenmek istediğinizde hastalık daha da koşmak istiyor. O yüzden ondan hızlı koşmanız gerekiyor. Sadece gülümsemekle yeniliyor galiba. Hastalığım boyunca kötüyüm demeyi hiç sevmedim. Sadece iyiyim dersem, savaşabilirim" dedi.

Nakil olduktan sonra yeniden kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini aktaran Akçay, duygularını şöyle ifade etti: "Kendimi 1 yaşında hissediyorum. İkinci yaşımda da çok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Pişman olmayacağım, keşke demeyeceğim şeyler yapmak istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Küçük hissediyorum kendimi. Aslında hastalıkta en büyük savaş maskeyle. Artık maskeyi sadece kapalı alanlarda takıyorum. Rüzgarı hissediyorum yüzümde. Çünkü hastane odasında pencereleri bile açmadığınızda rüzgarı, güneşi özlüyorsunuz. Yaşamak çok güzel. Kendimi kanserden mezun olmuş gibi hissediyorum. Çocuklara da bunu vermek gerekiyor. Çocuklar sadece okuldan değil, hastaneden, kanserden de mezun olsunlar. Bence en güzel mezuniyet bu galiba."

ÇOCUKLARA MORAL DESTEK

Okulundan arta kalan zamanlarda doktorların izni doğrultusunda hastanede tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ettiğini söyleyen Akçay, onlarla oyunlar oynadığını, hediyeler aldığını dile getirdi.

Hastalara en büyük desteğin onlara yanlarında birilerinin olduğunu göstermek olduğunu vurgulayan Akçay, şunları kaydetti: "Zaten çocukların hastane koridorlarında değil, oyun parklarında olması gerekiyor. Onlara bir nebze olsun bunu yaşatabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyorum. Onlara benim de saçlarımın olmadığını ama çıktığını söylüyorum. Arkadaşlarının yanına geri dönebileceklerini, savaşırlarsa başarabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Bunu başardığımı anlatıyorum. Ablaları olarak hep yanlarında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum. Burada destek çok önemli. Düşerken tutabilecek birinin olduğunu gördüğünüzde daha dirayetli olabiliyorsunuz. O yüzden ellerini tutmaya çalışıyorum."

KÖK HÜCRE BAĞIŞI

Akçay, tedavi sürecinde, uygun donör bulunamadığı için bazı arkadaşlarını kaybettiğini, bunun çok yıpratıcı olduğunu belirterek, "Onları kaybetmek kendi acınızdan çok daha yıkıcı olabiliyor. Kök hücre olayının üzerine bu kadar düşmemin sebebi de kendimden ziyade artık kimseyi kaybetmek istemiyor olmam. Çünkü bu bekleyiş çok çaresiz oluyor. Kızılay'a üç tüp kan verip bağışçı olup olmayacağınızı öğreniyorsunuz. İnsanların bunu duyup geçmelerini istemiyorum. Beni kalpleriyle dinlemelerini, çocukların acılarını hissetmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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