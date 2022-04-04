Hollanda Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Louis Van Gaal, kansere yakalandığını açıkladı. 70 yaşındaki teknik adam, prostatta agresif tipte kanser teşhisi konduğunu ve şu ana kadar 25 kez tedavi gördüğünü duyurdu.

25 kez tedavi gördüğünü açıklayan Van Gaal, "Milli takım teknik direktörü olduğum süre boyunca şimdiye kadar oyuncuların fark etmemesi için geceleri hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" dedi.

"OYUNCULARIMA SÖYLEMEK İSTEMEDİM"

Oyuncularına hastalığını söylemek istemediğini de belirten Louis Van Gaal, "Oyuncularıma söylemek istemedim çünkü performanslarını etkileyebilirdi. Disiplinim ve iradem çok yüksek. İşimi yapabilirim çünkü, bu işi seviyorum. Bu ekiple çalışmayı seviyorum." dedi.

Kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerini çalıştıran Louis Van Gaal'in yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.