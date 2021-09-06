Louis van Gaal: Yarın için iyi hissediyorum, Türkiye´ye karşı iyi oynayacağız

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeri G Grubu 6´ncı maçında yarın Türkiye ile evinde karşılaşacak olan Hollanda´da teknik direktör Louis van Gaal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "Türkiye çok iyi ve disiplinli bir teknik direktöre sahip. Türkiye oyun disiplini olan bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler ve harika takımlarda oynuyorlar. İlk 11'inde 2 oyuncu Türkiye'de oynuyor, geriye kalan hepsi dışarıda oynuyor. Teknik direktörleri ile büyük bir disiplin yakaladılar ve bu gerçekten çok önemli. Çok kompakt olarak defans yapacaklar ve kontra oynayacaklarını tahmin ediyorum. Kadro tercihimle ilgili bir açıklama yapmayacağım" diye konuştu.

"KADROMUZ ÖNCEDEN BASINA SIZMASIN DİYE HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Louis van Gaal, basına sızan kadro ile ilgili de "Medya, oynayacak futbolcuları önceden söylüyor, buna anlam veremiyorum" diyerek, "Hollanda'da yaşıyoruz ve ne yazık ki burada kültür böyle. Kadromuz önceden basına sızmasın diye her şeyi yapmaya çalışıyorum ancak ben polis değilim. Herkes elinden geleni yapmıyor ve oynayacak futbolcuları söylüyor" açıklamasında bulundu.

Yarınki karşılaşmanın final niteliğinde olup olmadığının sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Şu anki grupta herhangi bir final havası görmüyorum. Grupta çok iyi takımlar var. Şu an tek avantajımız sahamızda taraftarımızla oynamamız. Bu grupta herkes herkesi yenebilir durumda. Yarın için iyi hissediyorum, bugünkü antrenmanda da Türkiye'ye karşı iyi oynayabileceğimizi gördüm. Beklentiler yüksek tabii ki."

"TÜRKİYE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK, HOLLANDA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAKTAN DAHA KOLAY"

Louis van Gaal, Türkiye´nin oyun disiplini ve yüksek konsantrasyonu ile kendilerine karşı iyi oynadıklarını söyleyerek, "Her takım Hollanda'yı yenmek istiyor. Türkiye'nin teknik direktörü olmak, Hollanda'nın teknik direktörü olmaktan daha kolay. Bizim güçlü olduğumuzu biliyorlar ve iyi oynuyorlar. Ama küçük takımlara karşı teknik direktörün takımı daha iyi motive etmesi gerek. Türkiye'deki kültürü de düşündüğünde bu şekilde oluyor. Küçük takımlara karşı motivasyon ruhunu daha iyi aşılamalılar" dedi.

MEMPHIS DEPAY: TAKIMIMIZA GÜVENİYORUM, GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

Hollandalı futbolcu Memphis Depay ise açıklamasında şunları söyledi:

"Takımımıza güveniyorum, galip geleceğimize inanıyorum. Kaybettiğimiz ilk maçı izledik, sorun kadroyla ilgili değildi ama yarın daha iyi oynamamız gerekiyor."

Depay ayrıca, Burak Yılmaz'ın çok önemli bir isim olduğunu ve kendilerine tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı.