'Loves2Dance Festival' dans ettirecek

PSM Loves2Dance Festival, house’tan disco’ya, electronik müzikten progressive techno’ya kadar dans müziğinde en sevilen seslerini yepyeni bir festival konseptiyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Zorlu PSM’nin İstanbul müzik festivallerine bir yenisini daha eklediği festivalde; Almanya’nın önde gelen elektronik müzik sanatçısı ve yapımcısı olan, deneysel tekno müziğin son yıllarda en sevilen isimleri arasında yer alarak sahnede kendi ürettiği videoları da kullanan Christian Löffler, pek çok farklı enstrümanı bir araya getiren şarkılarıyla ve “Wicked Games” şarkısıyla listeleri altüst eden Berlin merkezli elektronik müzik üreticisi Parra For Cuva, Almanya’nın Hamburg kentinin yetiştirdiği en parlak isimlerden olan Stimming,indie/folk-pop geçmişiyle, yetenekli şarkıcı-söz yazarı Natascha Polké müzikseverlerle buluşacak.