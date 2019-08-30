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HaberlerEnerji

LPG ithalatı geriledi

AA

Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 263 bin 790 tona geriled

lpg

Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 263 bin 790 tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Kazakistan, Rusya, Libya, Ekvator Ginesi, İsviçre, Fransa ve Bahama Adaları oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 263 bin 790 tona geriledi.

Haziranda, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 94,6 azalarak 67 bin 30 tona indi. İhracat, İsviçre, ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 7,4 artışla 92 bin 637 tona çıktı.

LPG SATIŞI ARTTI

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda 60 bin 582 ton tüplü LPG, 5 bin 971 ton dökme LPG ve 314 bin 896 ton otogaz satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı haziranda yıllık bazda yüzde 9,1, dökme LPG satışı yüzde 16,1 azaldı. Otogaz satışı ise yüzde 3,4 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 0,8 artış oldu. 

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 82,5 ile otogaz birinci sırada yer alırken bunu yüzde 15,88 ile tüplü LPG, yüzde 1,57 ile de dökme LPG izledi.

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