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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiLPG ithalatı sert düştü
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LPG ithalatı ocakta yüzde 21,07 azaldı

LPG ithalatı, ocakta bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 21,07 azalarak 207 bin 225 tona geriledi. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 247,92 artarak 33 bin 180 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Yunanistan, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG ithalatı sert düştü
AA

Türkiye'nin LPG ithalatı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,07 azalarak 207 bin 225 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Kazakistan, Norveç, Bahama Adaları ve Rusya oldu.

LPG ithalatı, ocakta bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 21,07 azalarak 207 bin 225 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 247,92 artarak 33 bin 180 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Yunanistan, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marshall Adaları, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Söz konusu dönemde LPG üretimi de yüzde 29,32 azalışla 66 bin 603 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta 197 bin 921 ton otogaz, 51 bin 937 ton tüplü LPG ve 7 bin 940 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ocakta toplam LPG satışı yaklaşık 257 bin 798 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yaklaşık yüzde 2,8, tüplü LPG satışı yüzde 5,03, otogaz satışı yüzde 24,95 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları ise yüzde 21,06 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 76,77 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 20,15 ile tüplü LPG, yüzde 3,08 ile dökme LPG izledi.

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