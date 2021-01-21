LPG'li araç sahiplerine

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

LPG'li araç sahiplerine "tankları 10 yılda değiştirme" uyarısı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, LPG'li araçların tanklarının 10 yıllık kullanım ömrü bulunduğunu, bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

LPG'li araç sahiplerine
AA

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre ülkede 4 milyon 661 bin 707 LPG'li otomobil bulunuyor. Kimi yakıttan tasarruf etmek kimi de çevreye daha az zararlı olduğu için benzinli araçlarını LPG'li sisteme çeviriyor. Son yıllarda bazı modellerin fabrikadan çıkışı da LPG'li olabiliyor.

MMO İzmir Şube Başkanı Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları artmaya devam eden LPG'li araçlardaki sistemin bakım ve kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

LPG dönüşüm sistemlerinin uygulanan teknoloji itibarıyla güvenli olduğunu ve katı ve sıvıya göre gaz yakıtların kontrolünün daha kolay yapıldığını ifade eden Yalçın, bu konudaki standart ve kurallara uyulmasının kritik önem taşıdığına işaret etti.

LPG'li araçlarla ilgili unutulmaması gereken en önemli konunun tankların kullanım ömrü olduğuna dikkati çeken Yalçın, tanklar için üretici firmaların 10 yıl ömür biçtiğini, bu sürenin aşımında araçlarda sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi.

Bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "LPG sisteminde çalışan mekanizmalar zaman içinde arıza verebilir. Örneğin filtreler tıkanabilir. Ancak tank, hayati önem taşıyor. Patlama riski söz konusu." dedi.

- "Arıza lambası yanmamalı"

İzmir'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde LPG dönüşümü yapan 23 yıllık usta Recep Kurt da tüm sistemlerde olduğu gibi LPG'lerde de belli bir kullanım ömrü olduğunu söyledi.

Kurt, "LPG tankının ömrü 10 yıl, bu süre dolduğunda değişmesi lazım. Değişim olmazsa patlama ve kaçak riski bulunuyor. Ancak sadece LPG tankı ile iş bitmiyor. Sistemin diğer parçalarının da bakım ve değişimi zamanında yapılmalı." diye konuştu.

Bazı otomobillerde LPG'li kullanımda motor arıza lambasının yandığına dikkati çeken Kurt, "Bazı ustalar LPG'li araçta arıza lambasının yanmasının normal olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle yanlış. Eğer LPG'li aracın bakımları, değişimleri zamanında yapılırsa benzinli araçtan bir farkı yok. Arıza lambasının yanması bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir." ifadelerini kullandı.

LPG'li araçların, 10 bin kilometrede bir bakımının yapılması gerektiğini aktaran Kurt, vatandaşların küçük kontrollerle büyük masrafların önüne geçebileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fas Dışişleri Bakanı Libya toplantılarının amacını açıkladı
AJANS HABERLERİFas Dışişleri Bakanı'ndan Libya toplantıları ...