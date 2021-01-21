LPG'li araç sahiplerine

Türkiye'de son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu

AA

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre ülkede 4 milyon 661 bin 707 LPG'li otomobil bulunuyor. Kimi yakıttan tasarruf etmek kimi de çevreye daha az zararlı olduğu için benzinli araçlarını LPG'li sisteme çeviriyor. Son yıllarda bazı modellerin fabrikadan çıkışı da LPG'li olabiliyor.

MMO İzmir Şube Başkanı Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları artmaya devam eden LPG'li araçlardaki sistemin bakım ve kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

LPG dönüşüm sistemlerinin uygulanan teknoloji itibarıyla güvenli olduğunu ve katı ve sıvıya göre gaz yakıtların kontrolünün daha kolay yapıldığını ifade eden Yalçın, bu konudaki standart ve kurallara uyulmasının kritik önem taşıdığına işaret etti.

LPG'li araçlarla ilgili unutulmaması gereken en önemli konunun tankların kullanım ömrü olduğuna dikkati çeken Yalçın, tanklar için üretici firmaların 10 yıl ömür biçtiğini, bu sürenin aşımında araçlarda sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi.

Bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "LPG sisteminde çalışan mekanizmalar zaman içinde arıza verebilir. Örneğin filtreler tıkanabilir. Ancak tank, hayati önem taşıyor. Patlama riski söz konusu." dedi.

- "Arıza lambası yanmamalı"

İzmir'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinde LPG dönüşümü yapan 23 yıllık usta Recep Kurt da tüm sistemlerde olduğu gibi LPG'lerde de belli bir kullanım ömrü olduğunu söyledi.

Kurt, "LPG tankının ömrü 10 yıl, bu süre dolduğunda değişmesi lazım. Değişim olmazsa patlama ve kaçak riski bulunuyor. Ancak sadece LPG tankı ile iş bitmiyor. Sistemin diğer parçalarının da bakım ve değişimi zamanında yapılmalı." diye konuştu.

Bazı otomobillerde LPG'li kullanımda motor arıza lambasının yandığına dikkati çeken Kurt, "Bazı ustalar LPG'li araçta arıza lambasının yanmasının normal olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle yanlış. Eğer LPG'li aracın bakımları, değişimleri zamanında yapılırsa benzinli araçtan bir farkı yok. Arıza lambasının yanması bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir." ifadelerini kullandı.

LPG'li araçların, 10 bin kilometrede bir bakımının yapılması gerektiğini aktaran Kurt, vatandaşların küçük kontrollerle büyük masrafların önüne geçebileceğini belirtti.