LPG tankından uyuşturucu çıktı 0:00 / 0:00

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Konya’da polis zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Habertürk'ten Zafer Samancı’nın haberine göre sokak satıcılarına yönelik iki farklı operasyon düzenlendi. Meram İlçesi’nde yabancı uyruklu bir sokak satıcısının üzerinde 51 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sokak satıcısı, uyuşturucuyu aldığı kişinin adresini verdi. Polis, buraya da baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda iki kilo 775 gram uyuşturucu ele geçirildi. Evdeki üç şüpheli gözaltına alındı.



FELİX'İN BURNUNDAN KAÇAMADILAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kez Karatay İlçesi’nde bir aracı durdurdu. Arama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Felix, aracın bagaj kısmına tepki verdi. Polisin LPG tankının içine zulalanmış halde 14 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bir şüpheliyi gözaltına aldı.



ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ifadelerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan beş kişiden dördü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.